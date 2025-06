Pastore: «Stagione Inter negativa? Da giocatore avrei voluto viverne cento di annate così»

Pastore ex giocatore di Palermo e PSG, in un’intervista realizzata da Sportmediaset, ha parlato della stagione appena conclusa per l’Inter e la scelta di Simone Inzaghi di andare via dal club nerazzurro.

MAGARI VIVERNE COSÌ – Javier Pastore torna a parlare riguardo la finale di Champions League vinta dal PSG e si sofferma in particolare sulla stagione dell’Inter, per lui tutt’altro che negativa: «È stata una finale strana, che nessuno si aspettava di vedere un PSG fare cinque gol e giocare una partita tranquilla. L’Inter ha preso subito gol e il Paris ha iniziato a giocare alla loro maniera, tenendo palla e creando situazioni pericolose. Alla fine non hanno fatto un anno negativo, però all’ultima giornata di campionato potevano essere campioni d’Italia e hanno fatto una finale di Champions. Se questa è una stagione negativa, da calciatore ne avrei volute vivere cento di annate negative così».

Inzaghi via dall’Inter, Pastore commenta il suo addio

CICLO FINITO – Javier Pastore esprime la sua opinione riguardo Simone Inzaghi: «Sono scelte molto personali. Lui ha fatto tanto bene per l’Inter in questi anni, perché ha vinto un campionato, ha fatto due finali di Champions League e quest’anno si sono giocati tutto».