Pastore difende: «Inter? Dispiace sentir parlare di stagione negativa!»

Pastore difende l’Inter dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, che a detta di molti ha reso la stagione dei nerazzurri negativa.

LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Javier Pastore era a Monaco di Baviera lo scorso 31 maggio ad assistere alla finale tra Psg e Inter. L’argentino ha portato insieme a Javier Zanetti la coppa in campo prima del fischio d’inizio. L’ex centrocampista ha commentato in questo modo quanto successo in quella finale: «Non mi aspettavo una finale chiusa con una vittoria del Psg tanto netta. Devo dire che è stata una partita strana, l’Inter ha preso subito gol e da quel momento il Psg ha giocato a modo suo e i nerazzurri non hanno proprio avuto la forza per ribaltare tutto. Per la facilità con cui il Psg ha vinto quasi non sembrava una finale».

L’ADDIO DI SIMONE INZAGHI – Allo stesso Pastore si è espresso sulla partenza di Simone Inzaghi verso l’Al-Hilal. Al contempo, però, l’argentino non vuole sentire parlare di stagione negativa per la Beneamata: «Scelta personale, si pesano tante cose. Ma mi è dispiaciuto sentir parlare di stagione negativa, l’Inter è stata in corsa per tutto fino alla fine. Da calciatore ne avrei voluti vivere cento di anni così». Ora il Mondiale.

Fonte: Corriere dello Sport – Chiara Zucchelli