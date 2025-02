Pastore: «Bestemmia Lautaro Martinez? No squalifica! Grave altro»

Si parla nelle ultime ore della bestemmia di Lautaro Martinez e della sua possibile squalifica dopo Juventus-Inter. Ne parla Giuseppe Pastore.

BESTEMMIA POST JUVENTUS-INTER– Durante Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore è ritornato a parlare di Juventus-Inter e in particolare della bestemmia di Lautaro Martinez al termine del derby d’Italia. Il collega ricorda pure due precedenti e poi precisa: «No perché manca intanto l’audio. Poi non prendiamoci in giro le ultime squalifiche per espressione blasfema risalgono a parecchi anni fa. Tipo Cristante in Roma-Juventus o Frattesi in un Milan-Sassuolo ma venne tolta perché mancava l’audio. Insomma, il labiale non basta. E secondo me non si procederà ad una squalifica. Ognuno è libero di credere se fosse passibile o meno di squalifica. Ma è molto più grave un episodio di razzismo. Come quello di Vasquez ai danni di Dorval durante Bari-Cremonese, che l’espressione di Lautaro Martinez, non scherziamo!». Oggi pomeriggio ci sarà il bollettino del Giudice Sportivo Mastrandrea. Da capire se il Toro verrà punito. Ad oggi, una sua squalifica sembra poco probabile. Sabato, l’Inter giocherà contro il Genoa alle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti dopo il KO contro la Juventus, che ha impedito alla squadra di Simone Inzaghi di sorpassare il Napoli in classifica.