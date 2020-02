Passetti (Cagliari): “Tenere Nainggolan? Discorso prematuro. Con Inter…”

Condividi questo articolo

Nainggolan si trova in prestito al Cagliari, dove sta disputando una buonissima stagione. Mario Passetti, Direttore Generale del club rossoblù, parla della possibilità di trattenere il centrocampista di proprietà dell’Inter a margine dell’evento “Amici dei Bambini”. Di seguito le sue dichiarazioni

DISCORSO PREMATURO – Radja Nainggolan l’estate scorsa ha lasciato l’Inter per trasferirsi in prestito al Cagliari. Mario Passetti, direttore generale del club sardo, parla della possibilità di trattenerlo anche la prossima stagione: «Trattenere Nainggolan? È un discorso prematuro perché Nainggolan sta facendo una grandissima stagione, è contentissimo di essere dov’è. Sta andando tutto bene, ma è davvero prematuro parlarne ora. Se con l’Inter abbiamo aperto il discorso? No ancora no perché è proprio prematuro. Offerte per Nahitan Nandez? A gennaio ci sono state tante chiacchiere, però la volontà della società e del giocatore è sempre stata quella di rimanere a Cagliari. Poi a giugno si vedrà».