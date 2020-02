No title

Passetti: “Barella all’Inter? Coraggioso Giulini! Nainggolan idea geniale”

Passetti, dopo aver parlato di Nainggolan (vedi articolo), torna sulla cessione di Barella all’Inter. Il direttore generale del Cagliari parla di atto coraggioso da parte di Giulini. Poi ancora una battuta sul futuro del centrocampista belga. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso dell’evento “Amici dei Bambini”, raccolte dall’inviato di Inter-News.it a Milano, Daniele Berardi.

CORAGGIO – Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, parla della cessione di Nicolò Barella all’Inter: «Il presidente è stato coraggioso perché non è banale fare una vendita come quella di Nicolò (Barella, ndr). Una vendita fatta nel modo giusto e al momento giusto e poi decidere di reinvestire subito con la speranza che le cose possano andare bene. La permanenza di Radja Nainggolan? Parliamone tra un po’. Perché no? E’ evidente che sta facendo un grande campionato, vedremo. E’ stata un’operazione molto complicata, un’idea geniale del Presidente quella di riportarlo qui».