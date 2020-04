Passarella: “Lautaro Martinez? Vale tanto, Inter vuole tenerlo. Su Chiesa…”

Passarella commenta i recenti rumors su Lautaro Martinez, molto chiacchierato in ottica Barcellona e mercato. L’ex difensore dell’Inter parla anche della Fiorentina e del futuro di Federico Chiesa, accostato ai nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni a “Tuttomercatoweb”

TALENTI E MERCATO – Daniel Passarella loda Lautaro Martinez, ma non si sbilancia sul suo futuro: «E’ forte, ovviamente ha meno esperienza di altri giocatori però vale tanto. L’interesse del Barcellona? All’Inter è andato alla grande e credo che i nerazzurri vogliano tenerlo però i soldi nel calcio a volte fanno cambiare i pensieri delle società. Chiesa? Non lo so se resta alla Fiorentina. Credo che debbano arrivare comunque giocatori forti in alcune zone del campo. Però poi dovrei conoscere meglio molti altri giocatori che ho potuto valutare ma non in modo approfondito. Spero in una Fiorentina sempre più competitiva».