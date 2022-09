Passarella: «Inter e Argentina, gran rapporto! Un piacere essere qui»

Passarella è stato premiato pochi istanti fa in campo al Meazza, prima di Inter-Torino, assieme a Zanetti. L’ex difensore argentino ne ha approfittato per parlare brevemente con Inter TV.

OSPITE D’ONORE – Queste le parole di Daniel Passarella: «Un saluto a tutti i tifosi dell’Inter, per me è un piacere essere qui. Mi vengono in mente tanti bei ricordi. Il rapporto fra Inter e Argentina utile per portare Lautaro Martinez? C’è da sempre, parlo molto con Javier Zanetti e ho avuto una comunicazione con tutti quelli che lavorano qui. Lo hanno visto, è piaciuto e lo hanno portato qui. La partita di oggi? Con tutto il rispetto col Torino dobbiamo giocare la nostra partita e vincere. Un messaggio per i tifosi? Un abbraccio enorme, è un piacere per me essere qui».