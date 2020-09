Pasqualin: “Tonali? Inter battuta dal Milan ma attenzione. San Siro…”

Condividi questo articolo

Sandro Tonali Brescia

Claudio Pasqualin, noto procuratore sportivo, intervento sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Sandro Tonali al Milan.

“PUR SEMPRE UN GIOVANE” – Pasqualin, procuratore sportivo, dice la sua riguardo il trasferimento di Sandro Tonali al Milan dopo l’accordo con l’Inter: «Sorpreso? No. Anche se il Milan ha battuto l’Inter è pur sempre un ragazzo di vent’anni. Deve far vedere ancora, di che pasta sia fatto l’abbiamo intuito, ma ora dovrà vestire quella maglia rossonera che sognava fin da ragazzo. San Siro va sperimentato ed emette le sue sentenze, che non sempre sono quelle che ci si immagina. Non è Pirlo, anche se c’è chi si ostina a fare paragoni. Il lavoro “alla Pirlo”, eventualmente, lo farà ancora Bennacer, ma è un bel colpo».

Fonte: TMW Radio.