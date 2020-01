Pasqualin: “Marotta deciso su Eriksen, grande colpo per l’Inter”

Il procuratore Claudio Pasqualin, intervenuto ai microfoni di Maracana su “TMW Radio”, ha parlato del colpo Christian Eriksen da parte dell’Inter e ha commentato il doppio ruolo di Lele Oriali, tra Milano e Nazionale. Ecco le sue parole

MAROTTA DECISO – Claudio Pasqualin ha commentato l’acquisto di Christian Eriksen: «Va dato atto a Marotta, in un periodo in cui di solito quelli bravi non si muovono. Le statistiche sono dalla sua. Le premesse ci sono tutte per dire che l’Inter ha fatto un grande acquisto. C’era solo l’Inter su di lui? Certo che Marotta ci è andato sotto in maniera decisa e lo ha preso».

ORIALI – Sul doppio ruolo di Oriali in nerazzurro e in Nazionale, tema affrontato anche da Antonello Valentini (vedi qui), Pasqualin ha detto: «Può creare imbarazzo. Stimo Oriali, ma c’è un imbarazzo per questo doppio e forse incompatibile ruolo».