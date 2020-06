Pasqualin: “Lautaro Martinez-Barcellona, trattativa avanzata. Icardi…”

Condividi questo articolo

Claudio Pasqualin, procuratore sportivo, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, ha parlato del mercato dell’Inter. Inevitabile parlare della situazione relativa a Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona

MERCATO – Claudio Pasqualin fa il punto sulla situazione relativa a Lautaro Martinez: «L’offerta del Barcellona è irrifiutabile per Lautaro. Per Milinkovic è un discorso ancora da mettere in piedi. Vedo la destinazione di Barcellona quasi sicura per Lautaro. Non si può competere con i 10 milioni che gli offrono in Spagna. Chi è più arduo sostituire tra Lautaro e Milinkovic? Sono entrambi difficili da sostituire. La differenza è che per Lautaro la trattativa è in corso e anche avanzata, per Milinkovic deve ancora nascere. Per Milinkovic 90 milioni sono una chimera. Di queste cifre non si parlerà mai quest’anno. È andata bene all’Inter che si è portata a scasa 50 milioni dal PSG per Icardi, comunque sono comunque 20 in meno di quelli che erano stati pattuiti in precedenza».