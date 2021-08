Pasqualin: «Inzaghi ha vinto una partita, Conte lo scudetto. Arriverà Correa»

Pasqualin, procuratore sportivo, ai microfoni di “TMW Radio” ha parlato di Lukaku, del confronto tra Conte e Inzaghi e delle possibili mosse di mercato in entrata per l’attacco nerazzurro (vedi articolo).

STRADA LUNGA – Queste le parole di Claudio Pasqualin: «Romelu Lukaku è un giocatore che ha confermato di essere importante per chiunque. Un calciatore che con Antonio Conte come allenatore ha vinto uno scudetto. L’Inter è andata molto bene anche se ha trovato un Genoa dall’animo molle. Applausi anche per Edin Dzeko e Simone Inzaghi, ma loro hanno vinto una partita, mentre Lukaku e Conte hanno vinto uno scudetto. C’è ancora strada da fare. Joaquin Correa ormai è l’obiettivo conclamato. Fare affari con Claudio Lotito non è facile, balla ancora qualche milione. Se arrivasse anche lui si comincerebbe a ragionare. C’è anche Lautaro Martinez da valutare. La coppia con Dzeko si profila molto bella, ma è chiaro che non può bastare. Credo che alla fine Correa possa arrivare. La volontà del giocatore conta, l’abbiamo sperimentato in mille altre situazioni».