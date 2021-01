Pasqualin: “Gomez ideale per l’Inter. Suning? Situazione seria, in Cina…”

Pasqualin: “Gomez ideale per l’Inter. Suning? Situazione seria,...

Claudio Pasqualin ha parlato della sessione di mercato invernale, del Papu Gomez, nel mirino dell’Inter, e della situazione di Suning

CALCIOMERCATO – Queste le parole del procuratore Claudio Pasqualin su questa finestra di mercato, sulle frequenze di “Radio Sportiva”. «Mercato con pochi soldi, dominerà la logica del baratto. Il Covid ha cancellato le entrate e fatto allontanare gli sponsor, le società hanno i conti in rosso. Questa finestra di trasferimenti non inciderà sugli equilibri del campionato, non c’è una lira».

GOMEZ – Pasqualin sul Papu Gomez. «Alla fine se ne andrà. La diatriba è con Gasperini e la società si è schierata con l’allenatore. Via via che si avvicina la chiusura del mercato i prezzi tendono a scendere, Gomez è un giocatore che muove interessi di grandi squadre: sarebbe ideale per l’Inter, anche alla luce dell’addio probabile di Eriksen».

SUNING – Pasqualin su Suning. «La situazione di Suning è piuttosto seria, in Cina hanno chiuso i rubinetti, le capacità finanziarie sono molto ridotte e sono in crisi».