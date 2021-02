Pasqual: Â«Lukaku il migliore dell’Inter, difesa del Milan in sofferenzaÂ»

Pasqual: «Lukaku il migliore dell’Inter, difesa del Milan in sofferenza»

Manuel Pasqual

Manuel Pasqual, ex difensore del calcio italiano e attuale opinionista, ha parlato durante il programma “90simo minuto” del derby di oggi tra Milan e Inter. La sua analisi si è soffermata soprattutto sulla grande prestazione di Romelu Lukaku, oggi autore del quinto gol consecutivo in cinque derby giocati.

NESSUN PEGGIORE – Manuel Pasqual, ex difensore, ha analizzato i migliori della sfida di oggi tra Milan e Inter: «Per l’Inter il migliore in campo è stato Lukaku che ha fatto un gol e un assist. È indispensabile per il gioco di Conte. Trovare il peggiore era difficile, l’ho indicato in Hakimi dandogli comunque 6.5. Oggi si è adattato a difendere un po’ di più, anche grazie al vantaggio arrivato quasi subito che gli ha permesso di gestirsi di più. A Conte ho dato un 7 perché la sua squadra gioca sempre nello stesso modo, ma oggi si è visto il suo grande lavoro su Perisic che oggi si è fatto vedere benissimo in entrambe le fasi».

DIFESA INSUFFICIENTE – Pasqual ha poi sottolineato quanto sia stato impari il duello tra gli attaccanti dell’Inter e i difensori centrali del Milan: «Oggi i difensori del Milan hanno sofferto tantissimo gli attaccanti dell’Inter, specialmente Lukaku a cui non sono riusciti a prendere le misure. L’assenza di Bennacer è stata fondamentale, anche perché Tonali non è stato ancora incisivo in questo senso».