Pasqual: “Lukaku, che numeri all’Inter! Ibrahimovic cambia il Milan”

Condividi questo articolo

Pasqual ha presentato il derby di questa sera, sottolineando soprattutto l’importanza di Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic per Inter e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni a “90 minuto”, in onda su Rai 2, a poche ore dalla partita

SFIDA NELLA SFIDA – Manuel Pasqual e la sfida tra bomber in vista di Inter-Milan: «Eriksen farà la differenza stasera? Può succedere di tutto. derby è sempre una partita molto particolare, sentitissima. L’Inter può raggiungere la Juventus in classifica, ma il Milan può ripresentarsi in zona Europa League. Sono d’accordo con Luca Toni, la presenza in spogliatoio di Ibrahimovic può essere qualcosa in più. Il Milan è cambiato dal suo acquisto, ma Lukaku ha numeri importantissimi in termini di gol».