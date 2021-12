Pasqual: «Inzaghi, tolta dipendenza da Lukaku! Inter lotterà fino alla fine»

L’Inter, grazie al lavoro di Inzaghi, è riuscita a eliminare la propria dipendenza da Lukaku in termini di produzione offensiva. Questa la visione sui nerazzurri dell’ex terzino Pasqual, intervenuto a TMW Radio.

GIGANTE – Manuel Pasqual esalta il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter dopo un’estate di cessioni pesanti: «Pensavo fosse un’Inter molto più Romelu Lukaku dipendente. Inzaghi in questo momento ha fatto un grandissimo lavoro perché ha tolto quella dipendenza da Lukaku che nella passata stagione, anche se ha vinto lo scudetto, si vedeva. Nelle partite in cui non c’era Lukaku, anche se tante partite le ha vinte lo stesso, a livello offensivo l’Inter ha sempre faticato. Aveva un gioco che girava ormai troppo attorno al gigante belga. Ci si ritrova invece un allenatore che ha perso due ottime pedine, due grandissimi giocatori, e non sta ricostruendo perché era già stato costruito un grande gruppo squadra, ma sta dando un gioco diverso e sta piano piano risalendo la classifica. Creando dei numeri che possono permettergli di arrivare tra le prime e battagliare fino alla fine».