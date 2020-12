Pasqual: “Inter vince, ma non convince. Insigne? Posizione arbitro”

Manuel Pasqual, ex difensore della Fiorentina, è stato ospite della trasmissione “90° Minuto” su Rai 2 e ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Napoli. Questa la sua analisi della partita.



INTER NON CONVINCENTE – Manuel Pasqual inizia dall’espulsione di Lorenzo Insigne per commentare la partita vinta ieri dai nerazzurri: «Il fatto che non ci sia il pubblico allo stadio fa sentire a chiunque le parole di Insigne, l’arbitro doveva prendere una posizione. Vista la partita, uno scontro di alta classifica, poteva anche farla passare. Uno dei problemi dell’Inter in questa fase di campionato è stata la fase difensiva, ora un po’ ha messo a posto, ma quello che manca è costruire grandi occasioni per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Al Napoli in dieci gli ha fatto creare tre palle gol e il protagonista della giornata è Samir Handanovic. L’Inter vince ma non convince, però finisce a zero gol con Handanovic che è stato l’elemento in più».