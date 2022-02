Pasqual: «Inter superiore al Milan, mancati quei 20′. Tonali non bello spot»

Pasqual, ospite di DAZN, valuta l’Inter come superiore al Milan nonostante la sconfitta nel derby. L’ex difensore critica la reazione di Tonali verso Dumfries, dopo che i due durante la stracittadina hanno avuto un alterco perché Theo Hernandez era a terra e non si voleva rialzare.

IL VALORE – Così Manuel Pasqual: «Il derby di per sé è una partita diversa da tutte le altre, a livello emotivo. Ci possono essere delle differenze di classifica ma si appiana tutto. L’abbiamo visto anche a livello di singoli: l’Inter è superiore al Milan, per settanta minuti l’ha messo in difficoltà ma negli ultimi venti minuti serviva qualcosa in più e lì è venuto fuori un grande Milan. La reazione di Sandro Tonali con Denzel Dumfries? Non è stato un grande spot per il calcio. L’espulsione di Theo Hernandez? Non è un intervento per far male, è per fare uno sgambetto e fermare l’avversario».

I CAMBI – Pasqual dice la sua sulle scelte a gara in corso di Simone Inzaghi, tanto contestate: «Probabilmente lui ha capito che voleva andare forte. Magari bastava il possesso palla, far correre il Milan perché tanto prima o poi una situazione per trovare il raddoppio l’avrebbe avuta. Sono partite dove ti trasportano, dove vuoi andare forte per dare un segnale al campionato. Era una partita che a livello mediatico dà tanto. Ha giocatori di gamba, poteva farlo».

CHI PER IL TITOLO? – Pasqual non mette, nonostante tutto, il Milan per vincere la Serie A: «Vedendo gli ultimi numeri soprattutto del Napoli, che nelle ultime cinque partite ha fatto quattro vittorie e un pareggio, tutto dipende dal recupero dell’Inter. Secondo me solo il Napoli».