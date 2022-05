Pasqual: «Inter in scia anche durante i 7 punti in 7 gare. Bologna chiave»

Manuel Pasqual, in collegamento su Dazn, ritiene che l’evento chiave che ha compromesso la stagione dell’Inter è stata la partita di Bologna. Per l’ex giocatore, nerazzurri in scia Scudetto anche durante il famoso periodo dei sette punti in sette partite

GARA CHIAVE − Secondo Pasqual, l’Inter ha mancato la grande occasione a Bologna: «Deve per forza vincere e sperare in un risultato diverso, normale che in queste ultime partite l’Inter ha dato tanto. Ha faticato in una parte del campionato, soprattutto quando ha fatto solamente sette punti in sette partite, rimanendo però in scia per lo Scudetto. Ma Bologna è stata la gara chiave che ha portato i nerazzurri secondi al Milan».