Pasqual: «L’Inter ha qualcosa in più della Juventus. Problema Pirlo»

Pasqual vede l’Inter lanciata verso la vittoria della Serie A. L’ex difensore, ospite di “TMW Radio”, ha dato qualcosa in più ai nerazzurri rispetto alla Juventus di Pirlo. Ecco le sue parole.

I MIGLIORI – Manuel Pasqual trova delle differenze fra i nerazzurri e la Juventus: «Secondo me l’Inter ha, sulla carta, qualcosa in più. Da inizio anno io sono uno di quelli che prospettava una battaglia con l’Inter: ho sempre messo due squadre che battagliavano, la Juventus e l’Inter. Il problema di Andrea Pirlo può essere la gestione del gruppo, perché le qualità tecniche della squadra le conosciamo tutte. Però la differenza è nella gestione del gruppo: ci sono degli allenatori fortissimi a livello tecnico e tattico, ma altri leggermente meno forti che nel loro staff hanno dei collaboratori che sopperiscono alle mancanze in un determinato settore».