Pasqual: «Inter resta la più forte. Lautaro Martinez? Gol per serenità»

Manuel Pasqual è intervenuto ai microfoni di TMW Radio analizzando il momento attuale in casa Inter e, specialmente, la carenza di gol di Lautaro Martinez.

CANDIDATA PRINCIPALE – Queste le parole di Manuel Pasqual sui nerazzurri e su Lautaro Martinez: «L’Inter resta la squadra più forte e la più adatta per la vittoria dello scudetto. Capitano gli alti e i bassi in una stagione, inoltre il Sassuolo sta mettendo tutti in difficoltà. Lautaro Martinez non sta passando un periodo facile, si è anche alzata qualche critica anche perché Sanchez sta facendo bene e chiede spazio. All’argentino servirebbe tornare al gol per ritrovare serenità»