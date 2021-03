Pasqual: «Inter-Atalanta, Conte proverà a colpire in contropiede»

Manuel Pasqual

Manuel Pasqual, ex difensore tra le altre della Fiorentina, ha parlato a “90esimo minuto” su “Rai Due” della sfida di domani sera tra Inter e Atalanta e del possibile uomo chiave: Romelu Lukaku.

CONTROPIEDE E FORZA FISICA – Manuel Pasqual ha analizzato il modo in cui Antonio Conte potrebbe preparare Inter-Atalanta di domani sera: «L’Atalanta è la squadra più a livello europeo e gioca con tanta intensità. Probabilmente Conte cercherà una partita quasi d’attesa per poi cercare di colpire in contropiede con la forza fisica di Romelu Lukaku».