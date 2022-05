Pasqual: «Dybala-Dzeko per l’Inter? Non so se coppia esplosiva, serve altro»

Pasqual non è sicuro che Dybala e Dzeko possano formare una bella coppia d’attacco per l’Inter della prossima stagione. L’ex difensore, a Stadio Aperto su TMW Radio, parla anche della finale di stasera e delle ultime due giornate di Serie A.

UNA CONTRO L’ALTRA – Manuel Pasqual si lancia nei pronostici, cominciando dalla finale di Coppa Italia di stasera Juventus-Inter: «Favorito? Molte volte si appiattisce il livello delle due squadre. L’Inter è più forte, ma la Juventus è più abituata a certe partite: non è mai come l’andata e ritorno. Anche se vedo leggermente più avanti l’Inter. Scudetto? Diciamo che chi sta davanti comanda, quindi in questo caso comanda il Milan che ha due punti di vantaggio. L’Inter, oltre a portare a casa i risultati, deve sperare in un altro fattore per vincere lo scudetto. A due giornate dalla fine, con questo punteggio, mi sembra difficile anche se può succedere di tutto».

L’ATTACCO – Pasqual valuta il possibile arrivo a parametro zero di Paulo Dybala: «Può essere un giocatore importante, c’è da capire in quale posizione. Potrebbe giocare seconda punta alle spalle di Edin Dzeko, ma serve un giocatore che faccia da raccordo. Non so se Dybala-Dzeko può essere una coppia esplosiva per l’Inter, a meno che non arrivi qualcun altro in attacco».