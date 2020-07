Pasqual: “Conte? Se non sei abituato ad andare al massimo con lui rischi”

Pasqual ha avuto Conte nella sua esperienza con l’Italia e può dare un giudizio diretto sull’allenatore dell’Inter. Queste le parole dell’ex terzino, ospite di “90° Notte Gol” su Rai 2, anche su Tonali.

ANCORA IN CRESCITA – Manuel Pasqual ritiene Sandro Tonali utile per l’Inter: «Sicuramente può completare quel tassello davanti alla difesa. È un ottimo giocatore, sarà il futuro anche della Nazionale. Probabilmente è stato visto come seconda scelta per il centrocampo della Juventus, perché ultimamente si cerca più dinamismo. Invece Tonali può avere una velocità diversa, però sarà il futuro del centrocampo della Nazionale. Antonio Conte? Io l’ho avuto in Nazionale, è un allenatore che ti porta sempre al massimo, forse addirittura fuori giri. Se non sei abituato a fare ad altissimo regime poi rischi qualche infortunio o di non fare quello che vuole lui».