Pasqual: “Conte parole pesanti, ma facciamo un passo indietro. All’Inter…”

Per Pasqual Conte, con lo sfogo di ieri nelle interviste post partita, non ha fatto altro che certificare un qualcosa di già visto all’Inter. L’ex difensore, ospite di “90° minuto” su Rai 2, ha fatto notare come queste uscite si siano viste anche nel passato, in particolare con Spalletti.

IL PRECEDENTE – Per Manuel Pasqual le critiche di ieri notte di Antonio Conte non sono un inedito in casa Inter: «Sicuramente sono parole pesanti, che arrivano alla fine di una stagione particolare e strana per tutti. Però, se facciamo un passo indietro, è successo già con Luciano Spalletti qualche anno fa. Probabilmente Conte vuole mettere l’attenzione sul modificare o cambiare qualcosa, all’interno della società, che non funziona. Con questo sfogo, sicuramente, vorrà cercare di rinforzare ulteriormente la squadra per diminuire il gap che c’è fra l’Inter e la Champions League».