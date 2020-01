Pasqual: “Biraghi? Inter era opportunità. Dalbert deve riprendersi”

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina e attualmente senza squadra, ha parlato ai microfoni di “Lady Radio”, nel corso della manifestazione Pitti Immagine Uomo, alla Fortezza Da Basso. Focus sullo scambio tra Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert.

SCAMBIO FRUTTIFERO? – Lo scambio estivo tra Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert sembrava poter essere utile per tappare le reciproche falle di Inter e Fiorentina su quella corsia. Entrambi i calciatori si sono resi protagonisti di alti e bassi, come sottolinea anche un ex di spicco della Viola come Manuel Pasqual: “Biraghi ha avuto la possibilità di andare all’Inter e ha colto l’occasione. Sta trovando spazio ed è comunque un calciatore della Nazionale italiana. Dalbert è un ottimo giocatore, giovane e di corsa, ma nel grigiore generale di queste settimane anche lui non è andato bene. Quando la squadra si riprenderà lo farà anche lui“.

Fonte: Lady Radio