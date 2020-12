Pasinato: “Inter stagione fallimentare se non vince scudetto. Lukaku…”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Pasinato intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato dell’Inter. In particolare, l’ex centrocampista, ha parlato della stagione dei nerazzurri e del duello con il Milan. Una battuta, infine, su Romelu Lukaku.

DECISIVO – Queste le parole di Giancarlo Pasinato: «In questo momento Ibrahimovic è più decisivo di Lukaku. Da quando è arrivato lui, il Milan è salito fino al primo posto in classifica. Forse ha portato quella voglia di rischiare e di far capire che possono vincere anche loro, mentre Lukaku ha già fatto benissimo l’anno scorso e sta continuando quest’anno ma per la squadra credo sia più incisivo Ibra. Se l’Inter non vince il campionato ha fallito, perché quando hai la Champions difficilmente riesci a essere competitivo in entrambe le competizioni, mentre a questo punto, anche visti gli acquisti che ha voluto Conte, se arriva seconda è un fallimento. Eriksen? Non è funzionale al gioco di Conte: lui al Tottenham era abbastanza libero dietro la punta e poi su punizione faceva gol importanti, ma qui ci sono Lukaku e Martinez là davanti. Se restasse farebbe fatica in ogni caso e giocherebbe al massimo la Coppa Italia».