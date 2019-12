Pasinato: “Inter, nessuno meglio di Vidal. Sul campionato, ecco il mio voto”

L’ex giocatore dell’Inter Giancarlo Pasinato ha parlato della situazione dell’Inter, ai microfoni di “Radio Sportiva”. Pasinato, campione d’Italia in nerazzurro nel 1980, ha fatto un punto sul mercato, dando poi un voto alla prima metà di stagione della squadra di Conte.

SU VIDAL – Il cileno Arturo Vidal potrebbe sicuramente migliorare la rosa dell’Inter, secondo Giancarlo Pasinato. L’ex giocatore, campione d’Italia in nerazzurro nel 1979/80, ritiene tuttavia che le alternative di Antonio Conte non siano da sottovalutare. Ecco le sue parole su Vidal e sul centrocampo: «Meglio di lui, in questo momento, non ce ne sono se l’Inter vuole migliorare la rosa. In questi mesi in cui sono rimasti fuori sia Nicolò Barella che Stefano Sensi, la squadra ha comunque trovato un Borja Valero che ha fatto bene».

SULLE FASCE – Pasinato ha poi analizzato la situazione delle corsie esterne nerazzurre. Da tempo, allenatore e dirigenza puntano a rafforzare anche questo ruolo: i primi due obiettivi sono Marcos Alonso e Matteo Darmian. Secondo Pasinato, invece, i nerazzurri sono ben coperti su entrambe le fasce. Pertanto, le priorità sul mercato sono altre: «Non credo sia così necessario. Kwadwo Asamoah fa fatica a rientrare, ma hanno Danilo D’Ambrosio, Cristiano Biraghi, Valentino Lazaro. Matteo Darmian sarebbe un bel rinforzo ma l’Inter è messa bene in fase difensiva. Credo che le priorità siano un centrocampista e un attaccante».

INTER DA 8,5 – Infine, Pasinato esprime il suo giudizio sui primi quattro mesi di Conte. Ecco il voto dell’ex nerazzurro, al netto della Champions League: «Le difficoltà in coppa sono nate dalla sfortuna di incontrare lo Slavia Praga nel momento peggiore, ma il cammino in campionato è da 8,5. L’Inter lotterà fino alla fine con la Juventus, nonostante gli infortuni».