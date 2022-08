Pasinato: «Inter in ritardo, Milan piglio giusto! Inzaghi non può sbagliare»

L’Inter e il Milan hanno esordito ieri in campionato partendo subito con il botto. Pasinato, ex di entrambe le milanesi, ai microfoni di Radio Sportiva fa il punto soprattutto sulla condizione fisica dei nerazzurri e sulla situazione di alcuni calciatori

PIGLIO – L’Inter ieri ha sbancato Lecce al 95′ grazie a una rete di Denzel Dumfries. Giancarlo Pasinato fa il bilancio dell’esordio nerazzurro e di quello del Milan: «A parte che l’Inter nelle ultime partite faceva sempre gol alla fine, dava sempre l’impressione di cedere e poi ce la faceva. Il Milan è partito con il piglio giusto ma le prime partite non sono molto indicative. Io penso che quella rossonera sia la squadra da battere perché ha quella freschezza e quella voglia in più ma insomma quest’anno se ne sono aggiunte altre. Le milanesi si porteranno il vascello in testa ma bisogna vedere anche come torneranno dai Mondiali i giocatori. L’unica che non ha acquistato è l’Inter perché ha preso giocatori in scadenza ma che giocatori ha preso!».

RODAGGIO – Pasinato prova a capire come mai l’Inter ha fatto così tanta fatica a Lecce: «Il Lecce aveva perso meritatamente in Coppa Italia con il Cittadella. Quindi può essere che sia stata presa sottogamba questa squadra perché fai gol subito e nei primi 30′ potevi farne altri due. Però le squadre così quando incontrano le grandi non mollano mai. Io penso che l’Inter abbia bisogno di rodaggio perché è partita un po’ in ritardo. Ci sono alcuni giocatori come Skriniar, Dumfries e de Vrij che non sanno se rimangono o partono. Io penso che l’Inter sia un attimino quella più in ritardo, non che sia in ritardo fisico perché non si sa come hanno lavorato i vari club. È quella che è partita un po’ in difficoltà».

SERENITÀ – Pasinato prosegue parlando dei troppi rumors di mercato intorno a determinati calciatori: «L’Inter in questo momento per via del mercato non ha la tranquillità giusta perché magari nella preparazione qualcuno era convinto di andare via. Poi ogni calciatore ragiona a modo suo e poi sotto sotto soffre o è contento, non si sa. Io mi auguro come dice Inzaghi che rimangano gli stessi. Sicuramente prenderanno un altro difensore. Posso però dire anche un’altra cosa: quest’anno Inzaghi deve arrivare fin alla fine meglio dell’anno scorso perché in partenza si poteva pensare avesse fatto un grandissimo campionato però quest’anno non può sbagliare».