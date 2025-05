Pasinato: «Finale? L’Inter avrà già dimenticato la delusione scudetto!»

Giancarlo Pasinato, ex giocatore nerazzurro, inquadra il momento dell’Inter, reduce dalla perdita dello scudetto e con la finale di Champions League all’orizzonte.

UNA CONVINZIONE – Giancarlo Pasinato, intervenuto su Radio Sportiva, spiega il suo punto di vista sul finale di campionato dell’Inter: «Perdere lo scudetto così ha fatto male, anche se chi arriva primo significa che l’ha meritato. Bisogna dire che il Napoli ha avuto i suoi meriti. Però rispetto a tre anni fa, quando l’Inter ha perso lo scudetto regalandolo al Milan, credo che questa volta ha fatto ancora più male. Adesso c’è la finale di Champions League e non si ricorderanno neanche di quello che è successo pochi giorni fa. Sono convinto che sabato sarà una bella partita. Anche il PSG gioca molto e spesso in avanti e l’Inter sa fare il suo dovere».

Dalla delusione per lo scudetto alla voglia di rivalsa in Champions League: le sensazioni sull’Inter a -6 dalla finale!

IL RITORNO – Giancarlo Pasinato, poi, si sofferma sull’ultimo atto della stagione dell’Inter, nella quale tornerà a disposizione anche il capitano nerazzurro. Su questo l’ex calciatore dichiara: «Lautaro Martinez l’ho visto in alcune partite importanti dare l’anima, anche se alla fine era tra i più stanchi perché è uno di quelli che ha giocato di più davanti. Non c’è bisogno di dire niente a questi giocatori. Visto che l’abbiam persa due anni fa, non meritatamente, gli darà una grande spinta. Non sarà facile, perché anche il PSG ha qualità, giocatori che hanno giocato in Italia e capiscono bene come gioca la squadra di Inzaghi. Però credo che l’Inter darà ancora di più per il fatto che ha perso male la semifinale di Coppa Italia e per poco ha perso il campionato. Il capitano è uno di quelli che non si ricorderà neanche cos’è successo nelle ultime settimane. Lautaro Martinez uno di quelli che condurrà in questa partita».