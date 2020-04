Pasculli: “Lautaro Martinez da Barcellona, potrebbe andarci. Su De Paul…”

Pasculli ha parlato del futuro di Lautaro Martinez ai microfoni di “Tuttomercatoweb”. L’allenatore sottolinea le qualità della punta argentina, accostata da diverse settimane al Barcellona. Occhio anche al futuro di Rodrigo De Paul: se ne parla da mesi in ottica Inter e Milan

VERSO IL MERCATO – Pedro Pablo Pasculli esprime le sue sensazioni sul futuro dei due argentini: «Che futuro vede per Lautaro e De Paul? Lautaro Martinez è un calciatore da Barcellona e alla fine potrebbe davvero vestire la maglia del Barca. Il trequartista, invece, è seguito da tante squadre ma credo che resterà in Italia e penso che possa essere un giocatore da Milan. Lecce? Ha le carte in regola per mantenere la Serie A».