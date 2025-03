Pasalic si arrende anche dalla Croazia: «Con l’Inter nessun rimedio»

Pasalic ritorna sulla sconfitta di domenica contro l’Inter e lo fa in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League tra Croazia e Francia.

IMBATTIBILI – Pasalic è ritornato anche dal ritiro della Nazionale sulla sconfitta dell’Atalanta rimediata contro l’Inter domenica sera. Le sue parole: «Sappiamo tutti com’era l’Atalanta prima dell’arrivo di Gasperini, in pochi speravano che saremmo stati in una situazione in cui avremmo lottato per il titolo di campione. Rimpiangiamo la Champions League e la Coppa, dove sulla carta avevamo un passaggio facile. L’Inter ci sta dando filo da torcere e problemi, è l’unica grande squadra per cui non abbiamo un rimedio, una soluzione. Attualmente è la squadra migliore d’Italia, abbiamo perso otto volte di fila e il nostro obiettivo è andare di nuovo la Champions League». Mario Pasalic non fa che ribadire lo score di questi ultimi anni tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime otto partite, i meneghini hanno portato a casa otto vittorie. Insomma, la Beneamata è la kriptonyte della Dea, che una settimana prima aveva vinto contro la Juventus per 4-0. Non solo, l’Atalanta in Champions League, durante la fase campionato, ha anche pareggiato sul campo del Barcellona.