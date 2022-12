Pasalic: «Argentina fortissima: Messi, Lautaro Martinez ma non solo loro!»

Mario Pasalic ha concesso una lunga intervista a Sportske Novosti in cui ha parlato della prossima sfida contro l’Argentina di Lautaro Martinez.

PRONTI – Mario Pasalic ha concesso un’intervista al quotidiano croato Sportske Novosti prima della semifinale contro l’Argentina. Al centrocampista dell’Atalanta è stato chiesto chi teme di più dell’Albiceleste dato che molti li ha affrontati in Serie A: «Con loro, si pensa solo agli attaccanti e ai centrocampisti. La loro più grande minaccia viene dall’attacco. Ma non vorrei individuare nessuno, non ce n’è bisogno, sappiamo tutti che Messi è al di sopra degli altri, che è il più pericoloso. Hai citato Lautaro e ci sono altri calciatori di qualità nella loro squadra. Non abbiamo bisogno di pensare troppo a loro, abbiamo bisogno di fare una partita audace. Abbiamo eliminato la prima favorita e ora siamo pronti ad accogliere l’Argentina». Così L’ex Milan e Chelsea prima del big match di domani.