Parte Inter Classics: si comincia stasera con la Coppa Italia

La quarantena nazionale causa emergenza Coronavirus ha imposto anche lo stop al calcio giocato. L’Inter lancia un’iniziativa per i suoi tifosi riproponendo grandi partite classiche del passato, si comincia questa sera con Inter-Roma, finale di ritorno della Coppa Italia 2005/06

La mancanza di calcio giocato a causa dello stop imposto dall’emergenza Coronavirus costringe a trovare alternative e l’Inter ha deciso di lanciare “Inter Classics” proponendo partite che hanno fatto la storia per i nerazzurri. Si comincia questa sera alle 22 con Inter-Roma 3-1, finale di ritorno della Coppa Italia 2005/06 (all’epoca la finale di Coppa Italia era divisa in gare di andata e di ritorno), risultato che, grazie all’1-1 dell’andata all’Olimpico, permise alla squadra allenata all’epoca da Roberto Mancini di conquistare la sua seconda Coppa Italia consecutiva in una stagione coronata dallo scudetto a tavolino in seguito allo scandalo “calciopoli” che colpì la Juventus e altre big del nostro calcio.

Di seguito il comunicato della società nerazzurra sul suo sito ufficiale

MILANO – Restiamo a casa, ma non perdiamo le connessioni con il mondo nerazzurro. Abbiamo fame di campo e di calcio e abbiamo pensato di regalare ai tifosi interisti un modo per rivivere, nella maniera più completa possibile, partite storiche e significative della storia recente nerazzurra.

Lo faremo su YouTube, dove trasmetteremo in versione integrale un match del passato. Partiremo questa sera, alle 22:00, sul nostro canale YouTube, con Inter-Roma 3-1 del 2006, finale di ritorno della Coppa Italia. Un match che ha regalato il terzo trofeo dell’era Mancini. Sarà però un appuntamento fisso: dopo questo primo evento, a partire dalla prossima settimana ogni mercoledì alle 22:00 proporremo su YouTube un match diverso e a sceglierlo sarete proprio voi, tifosi nerazzurri. Sui nostri canali social, infatti, vi chiederemo di votare quale incontro vorrete rivivere.

Cercheremo di dare una copertura massima all’evento, per portarvi all’interno del contesto di quella partita e per accompagnarvi anche sugli altri canali: su Twitter effettueremo la cronaca “in tempo reale” del match che verrà trasmesso su YouTube, come facciamo per gli incontri della prima squadra nerazzurra, e potrete commentare e seguire assieme a noi il match utilizzando l’hashtag #InterClassics. I protagonisti, però, saranno i nerazzurri del passato.

L’appuntamento è quindi per questa sera, alle 22:00 sui canali YouTube e Twitter dell’Inter e poi, da settimana prossima, ogni mercoledì sempre alle 22:00. Ricordatevi, sarete voi a scegliere quale partita rivivere!

fonte: inter.it