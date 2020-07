Parravicini: “Tonali azzeccato per l’Inter, ma servirebbero altri giocatori”

Condividi questo articolo

Parravicini promuove Tonali per l’Inter, ma soltanto fino a un certo punto. L’ex centrocampista, ora allenatore della Pro Sesto in Serie D, è ospite della trasmissione “Sportitalia Mercato” e ha spiegato come ai nerazzurri, in vista della prossima stagione, servano altre tipologie di calciatori. Queste le sue dichiarazioni.

MEGLIO UN ALTRO – Sandro Tonali potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell’Inter. L’ex centrocampista Francesco Parravicini lo ritiene un innesto azzeccato, ma mettendo un dubbio sulla reale necessità: «Tonali in arrivo? È un acquisto che ci sta tutto, perché comunque vai a prendere sul mercato uno dei centrocampisti più bravi del panorama italiano. È sicuramente un acquisto azzeccato, è anche giusto dire che comunque l’Inter in questo momento, per competere l’anno prossimo con la Juventus e con le coppe europee, deve fare acquisti già più pronti per questi palcoscenici. Però Tonali è un acquisto che da parte dell’Inter è giusto fare: stiamo parlando di un centrocampista bravissimo e giovanissimo. Poi va a essere allenato da Antonio Conte, che è talmente bravo che sicuramente lo migliorerà in tutto, in primis nella testa. È anche giusto dire che l’Inter, per competere con le top squadre europee, debba fare acquisti più pronti di Tonali».