Parravicini: «Con l’Inter di Conte era già finita! Con la Roma carta da sfruttare»

Parravicini è sicuro: con un’Inter come quella della passata stagione con Conte la Serie A non avrebbe più dubbi sulla vincitrice. Ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, l’ex centrocampista ora allenatore ha parlato anche della partita con la Roma.

TUTTO APERTO – Per Francesco Parravicini la Serie A deve ancora definire il verdetto: «È una corsa a tre, chi non vincerà lo scudetto si mangerà le mani. Il Napoli è sicuramente dentro, aveva e ha una grande occasione per vincere il campionato perché è livellato verso il basso. Se ci fosse stata una squadra come l’Inter di Antonio Conte dell’anno scorso questo campionato sarebbe già finito, invece è un campionato combatutto dove possono vincere tute e tre le squadre. In questo momento l’Inter è favorita, anche per un calendario più agevole, però il Napoli può ancora giocarsela. Edin Dzeko per Inter-Roma? È un ex, ha riposato in settimana e deve giocare. Lautaro Martinez? Fossi Simone Inzaghi sarebbe l’ultimo dubbio, lo farei giocare sempre. Poi le partite durano novantacinque minuti e hai una carta in panchina (Joaquin Correa, ndr) da sfruttare».