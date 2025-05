Parolo: «Uno scudetto in 4 anni sarebbe poco per Inzaghi…»

Marco Parolo racconta una verità dura da accettare, ma reale per Simone Inzaghi all’Inter. Si avvicina l’ennesima beffa in campionato, le parole dell’ex giocatore su Dazn.

BEFFA – Marco Parolo prova a dare una spiegazione al risultato dell’Inter contro la Lazio: «C’è una grossa tensione, dualità tra le panchine. Conte e Inzaghi fanno capire chi è l’allenatore più forte in Italia. Uno batte l’altro in campionato, l’altro ancora va benissimo in Champions League. All’Inter questo arriva, perché dopo il 2-1 su calcio piazzato non ha la forza di gestire il vantaggio. Gli episodi pesano in negativo sul percorso nerazzurro. Dispiace non aver parlato con Inzaghi, c’è rivalità sana ma la tensione è altissima. Senza questo scudetto in 4 anni sarebbe poco nel percorso di Inzaghi».