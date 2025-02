Parolo: «Top-3 centrocampisti Serie A? I miei nomi». Manca l’Inter!

Marco Parolo ha stilato la sua personale top-3 dei centrocampisti di Serie A. L’ex giocatore di Cesena, Parma e Lazio non ha inserito nessuno dell’Inter su Dazn.

I MIGLIORI – Sembra piuttosto sorprendente il fatto che non venga citato nessun giocatore dell’Inter da Marco Parolo. L’attuale opinionista di Dazn prima ne prende in considerazione uno: «La top-3 centrocampisti della Serie A? Reijnders, Anguissa e uno a caso dell’Inter. Ci metto dentro Barella, comunque l’Inter ha un centrocampo che chiunque prendi sposta gli equilibri». Parolo però ci ha ripensato dopo: «Tolgo Barella anzi. Metto Ederson assieme ai precedenti due. Loro dominano di più nel campionato e sono decisivi per le loro squadre».