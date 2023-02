Parolo: «Skriniar? Come Perisic l’anno scorso. Inzaghi non al 100% nell’Inter»

Parolo paragona quanto sta accadendo ora a Skriniar alla vicenda di un anno fa con Perisic. In vista del derby Inter-Milan, l’ex centrocampista ha parlato anche della posizione del suo ex allenatore Inzaghi. Ecco come si è espresso a Players Only, su DAZN.

PARTENZA DECISIVA – Marco Parolo pensa all’Inter che può iniziare forte: «A me dà la sensazione che il Milan, non dovesse partire bene, rischia un’altra situazione tipo la Supercoppa Italiana. Qui ci sarebbe un problema, perché prima sembrava sempre trascinato da un alone di entusiasmo che l’ha trascinato. Dovesse perdere male poi è dura arrivare a fine stagione. Simone Inzaghi sta facendo delle grandissime cose per quello che era il suo percorso, ma si ha la sensazione che non sia amatissimo al 100% nel progetto Inter. Sarà una partita aperta, non penso a due squadre chiuse: il nervosismo la porterà a essere isterica. L’Inter da parte sua è capace di compattarsi e rimanere gruppo, ma mi aspetto Rafael Leao che si riaccende. Milan Skriniar? Non ha problemi, come Ivan Perisic l’anno scorso. Nel momento in cui vedi che c’è il rispetto del lavoro settimanale è un giocatore forte, se dice che c’è e gioca bene».