Parolo: «Senza Brozovic non può sparire l’Inter! Inzaghi, qualcosa di più»

Parolo non capisce come l’Inter possa andare in difficoltà per l’assenza di Brozovic. Ospite a DAZN, l’ex centrocampista è d’accordo con Inzaghi su come si debba fare di più nel finale di stagione.

IN DIFFICOLTÀ – Marco Parolo non attende Juventus-Inter per definirla decisiva: «Secondo me lo era già la Fiorentina. Il pareggio ha rallentato questo giudizio, o positivo o negativo, perché l’Inter veniva da un periodo difficile. Iniziano adesso le settimane in cui può lavorare e ha più contatto con la squadra, in cui c’è da tirare fuori qualcosa in più. Simone Inzaghi l’ha detto a fine partita: è colpa sua, deve cercare di fare qualcosa in più. Ma anche la squadra e i giocatori: se mancano Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic non può sparire il sistema di gioco. Ha altri campioni, senza Brozovic non può sparire l’intensità e il modo di giocare. Di giocatori forti ne hanno».