Parolo: «Se Lautaro Martinez sta bene gioca! In Europa nessuno da temere»

L’Inter scende in campo alle 20.45 contro l’Atalanta a San Siro, nel match valevole per la terza giornata di campionato. Primo test importante per i Campioni d’Italia di Inzaghi che ritrovano Lautaro Martinez dal 1′. Parolo si aspetta un’Inter tosta in casa: di seguito la sua riflessione su DAZN

LEADER – L’Inter, dopo Genoa e Lecce, alza l’asticella in campionato sfidando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a San Siro alle ore 20.45. Il dubbio su Lautaro Martinez è stato sciolto poiché sarà regolarmente in campo da titolare. Secondo Marco Parolo, la squadra di Simone Inzaghi in casa vorrà dettare legge: «Diciamo che l’Inter riparte dalle proprie certezze, oggi avremo in campo anche Lautaro Martinez. Torna la squadra che ha vinto lo scudetto, mi aspetto un’Inter tosta e che vorrà fare bene in casa. Se mi aspettavo Thuram e Taremi? Se Lautaro sta bene gioca, è il leader carismatico di questa squadra. Inzaghi poi sa come coccolare e coinvolgere i giocatori forti».

Parolo vede un Inzaghi pronto ad affrontare al meglio la nuova Champions League

DOPPIO IMPEGNO – Parolo prova a capire come Inzaghi intende gestire il doppio impegno: «Se in Champions League ci saranno rotazioni? Ormai l’Inter non deve avere paura di nessuno in Europa, anzi le altre iniziano a temere l’Inter ed è un merito che va dato alla società e a Inzaghi. Lui non vede l’ora di affrontare la Champions League per poter ruotare, in campionato ha le sue certezze. L’anno scorso in Champions ha fatto una scelta, vale a dire privilegiare il campionato e la seconda stella. Penso che quest’anno voglia andare avanti il più possibile in Champions».