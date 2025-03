Parolo: «Il peccato dell’Inter a Napoli uno! E Thuram zoppica»

Parolo ha commentato il pari dell’Inter sul campo del Napoli. L’ex giocatore ha individuato un difetto accaduto nel secondo tempo.

CONFUSIONE – Su DAZN, l’ex giocatore di Simone Inzaghi alla Lazio, Marco Parolo, ha commentato la partita tra Napoli e Inter, finita in parità per 1-1 con i nerazzurri raggiunti solamente all’87’ dal gol di Billing. Analizzando il match, Parolo ha individuato una pecca che ha influito in negativo sul secondo tempo dei nerazzurri. Questa la sua spiegazione: «Il peccato della partita dell’Inter a Napoli questo cambio modulo non ben percepito dai giocatori. L’Inter nella confusione fa fatica a trovare le sue certezze, perché è una squadra che va con il suo 3-5-2, poi è vero che sono usciti giocatori importanti, ma in questa confusione non è andata a gestire la partita da grande squadra qual è. Bastoni? Aveva fatto due interventi incredibili. Thuram? Non sta bene fisicamente, secondo me zoppica anche. Ha paura di caricare nella gamba». A proposito del francese, è rientrato dopo aver saltato le due precedenti partite contro Genoa e Lazio. Si è visto un Thuram non proprio brillantissimo. L’augurio è che già dalle prossime sfide, a partire da mercoledì col Feyenoord, Tikus possa ritornare a gonfiare le reti avversarie.