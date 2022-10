Parolo: «Parole Bastoni? Da capire una cosa! Barella adesso completo»

L’Inter tra pochissimo affronta la Fiorentina al Franchi. Parolo, ospite negli studi di Tutti Bravi dal Divano su DAZN, ritorna alle ammissioni di Bastoni che ha parlato di confronti interni al gruppo ma anche del ‘nuovo’ Barella

CURIOSITÀ – L’Inter sembra essere rinata e Alessandro Bastoni ha svelato il motivo parlando di confronto interno. Marco Parolo fa una considerazione: «Le parole di Bastoni sul confronto interno? È stato interessante, sarebbe curioso capire chi è stato il primo a tirar fuori questo discorso perché davanti al gruppo non è semplice. Bastoni ha parlato di braccia alzate e aveva ragione, atteggiamenti cambiati che hanno giovato all’Inter. Barella? Gli assist li ha sempre fatti, sono i gol che sta facendo in più. Forse quello che gli mancava per essere completo, non ha mai segnato tanto per il livello di giocatore che ha raggiunto. È stato decisivo per l’Inter ultimamente».