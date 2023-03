Parolo: «Marotta uscito allo scoperto su Inzaghi! Ecco come può restare all’Inter»

Marotta lunedì ha chiesto all’Inter maggiore concretezza per riuscire a mettere in salvo la posizione Champions League (vedi articolo). Per Parolo l’intervista dell’AD Sport è un segnale anche per Inzaghi.

OCCHIO AL RICHIAMO – A Players Only, su DAZN, Marco Parolo si sofferma sull’intervista principale di settimana in casa Inter: «Le parole di Giuseppe Marotta sono pesanti. Quest’anno Marotta non ha espresso una totale fiducia a Simone Inzaghi, nel percorso dell’Inter. Lui nella testa è un vincente, non si accontenta solo di passare il turno in Champions League. Dicendo una frase così è uscito allo scoperto: ha puntato il dito sul campionato. Cosa può servire a Inzaghi per salvarsi e tornare in sella a questa squadra? Provare ad andare avanti in Champions League è ovvio. Adesso Inzaghi ha messo il dubbio, ma se fa lo step della continuità l’Inter prosegue con lui».