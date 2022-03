Parolo: «Lautaro Martinez? Si è visto il suo modo di segnare. Non facile»

Lautaro Martinez è tornato a segnare venerdì sera, con una tripletta nel 5-0 di Inter-Salernitana dopo un lungo digiuno. Parolo, da Sunday Night Square su DAZN, dà un giudizio del ritrovato Toro.

STOP FINITO – Marco Parolo valuta la tripletta di Lautaro Martinez contro la Salernitana: «C’erano tutte le aspettative del mondo su di lui, tutti volevano che segnasse. Si vede il suo modo di segnare: il primo è frenetico, il secondo invece ha la tranquillità di aver trovato il gol e fa quell’attimo di pausa per segnare, il terzo attacca l’area. L’Inter lo cercava e lo voleva: sono ripartiti bene, fare tre gol non era facile».

A TRE O A QUATTRO? – Parolo trova una possibilità per allungare la corsa per vincere la Serie A: «La Juventus deve vincere, portarsi a tre punti dall’Inter al derby d’Italia. Ha Torino e Firenze, non sono facili: la Juventus deve vincerle tutte, non è facile».