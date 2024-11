Parolo: «Lautaro Martinez? Messaggio a Inzaghi! Inter fa pesare un obiettivo»

L’Inter ha battuto il Venezia di misura e non senza soffrire e rischiare fino all’ultimissimo minuto. In ogni caso i nerazzurri si sono portati a -1 dal Napoli capolista, prossimo avversario in campionato domenica 10 novembre. Parolo fa il punto su quanto fatto vedere dai Campioni d’Italia in carica: di seguito le sue parole a DAZN

DIMOSTRAZIONI – L’Inter batte il Venezia a San Siro con brivido finale, portandosi a -1 dal Napoli ad una settimana dallo scontro diretto. Marco Parolo parla proprio dei punti fatti con le piccole: «In un campionato come questo i punti ottenuti con le piccole sono importanti. Lo ha dimostrato il Napoli che ha accumulato un tesoretto ed è in testa alla classifica. L’Inter alla fine ha fatto 3 punti e non va a vedere come ha vinto. In queste partite sporche alla fine conta portare i punti a casa. Lo scontro diretto con il Napoli vale per far capire all’Inter, che ha pareggiato con la Juventus e perso con il Milan, che deve dimostrare di voler vincere questo campionato che comunque è aperto a molte squadre».

Inter, Lautaro Martinez tuona: Parolo vede un messaggio a Inzaghi

MESSAGGIO NASCOSTO – A fine partita Lautaro Martinz richiama i suoi compagni. Secondo Parolo, c’era anche un messaggio a Simone Inzaghi: «Se Lautaro Martinez parla così vuol dire che la squadra sta mandando un segnale all’allenatore, vogliono che intervenga in alcune situazioni. Quella cattiveria Lautaro l’ha fatta notare, ora spetta all’allenatore attraverso i video richiamare la squadra. La società Inter sta facendo pesare l’obiettivo Champions League, anche Inzaghi è chiamato a sviluppare nuove idee e portare la squadra tra le top 4/8 d’Europa».