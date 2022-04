Parolo: «Inzaghi, il voto può arrivare fino a 10! Inter, arma in più nel finale»

Parolo ha avuto Inzaghi come allenatore nell’esperienza sulla panchina della prima squadra biancoceleste del tecnico passato all’Inter un anno fa. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex centrocampista ora commentatore per DAZN valuta la prima stagione in nerazzurro.

LA CRESCITA – Marco Parolo trova le caratteristiche del gioco di Simone Inzaghi: «Cos’ha portato all’Inter? L’attacco dei quinti all’interno del campo, come in occasione dell’1-0 di Denzel Dumfries contro la Roma. E poi l’ampiezza che danno i terzi di difesa sganciandosi in avanti: Federico Dimarco sabato è stato eccezionale, una delle chiavi del successo. Antonio Conte nel suo 3-5-2 era più legato alle posizioni, mentre Inzaghi consente maggiore mobilità ai giocatori. La rete di Marcelo Brozovic a La Spezia è l’esempio lampante: un mediano basso che chiude un triangolo in area avversaria con un terzo di difesa e va a segnare. Per Simone è stato il riconoscimento del grande lavoro svolto da lui e dal suo staff».

SULLA FALSARIGA – Parolo valuta quanto fatto rispetto ad Antonio Conte: «Inzaghi è stato intelligente a sfruttare il grande lavoro sulla fase difensiva fatto da Conte e ad aggiungere le caratteristiche del suo calcio. Ha voluto fortemente Hakan Calhanoglu e la società è stata brava ad accontentarlo. Edin Dzeko e Denzel Dumfries sono andati bene, ma Romelu Lukaku e Achraf Hakimi erano devastanti. Joaquin Correa? Bloccato dagli infortuni, ma sarà l’arma in più per questo finale. Un voto a Inzaghi? Un 8 perché mancano la vittoria della Coppa Italia e del campionato che farebbero salire il giudizio a 10. A luglio gli è stato chiesto di lottare fino all’ultimo in campionato, di vincere la Supercoppa Italiana, di passare il primo turno in Champions League e di provare ad alzare la Coppa Italia. Mi sembra che abbia rispettato in pieno le aspettative della proprietà».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



