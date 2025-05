Parolo: «Inzaghi? Se va via, Inter in difficoltà! La finale decide la sua caratura»

Parolo parla di Inzaghi e del suo futuro. Ma non solo: secondo l’ex centrocampista, la finale di Champions League deciderà anche la caratura e lo status di allenatore del mister piacentino.

TROFEO CHE VALE LO STATUS DI SIMONE INZAGHI – Su DAZN, Marco Parolo si focalizza sul futuro del suo ex allenatore alla Lazio, ossia Simone Inzaghi. L’ex giocatore, oggi opinionista, si esprime in questo modo parlando della stagione e dei 4 anni di lavoro: «L’Inter ha fatto sognare i tifosi, li ha portati fino a lì, la finale decide la caratura di Inzaghi. O entra in quell’olimpo o rimane un grande allenatore. Se vai a rivedere i suoi 4 anni dici, in questi 4 anni cos’ha fatto? Se invece la porti a casa, allora puoi dire che è entrato nell’olimpo dei grandi. Siamo tutti d’accordo che l’Inter ha mancato il campionato, il Napoli con la rosa che aveva non poteva fare oltre 82 punti. Il Psg è allenato benissimo e sarà una partita molto bella ma confido nella capacità dell’Inter di saper soffrire. Le mie percentuali: io dico 60 Inter e 40 Psg. Se dovesse andare via Inzaghi l’Inter sarebbe in grosse difficoltà, chi prende? È un grande allenatore, lui vuole arrivare nell’olimpo e gli serve vincere quel trofeo. Se vuoi entrare nella storia devi fare questo».