Parolo: «Inzaghi? Risponde a quanto chiesto! L’Inter è in missione»

Marco Parolo, ex giocatore di Inzaghi e oggi talent su DAZN, parla dell’operato del tecnico dell’Inter. Allo stesso tempo, non ha dubbi sulla forza della rosa nerazzurra. Il suo pensiero.

RISPONDERE A RICHIESTA – Dopo le parole di Andrea Stramaccioni e Luca Toni, è arrivato anche il turno di Marco Parolo esprimersi su DAZN in merito all’operato di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter in questa stagione. L’ex giocatore interviene in questo modo: «Inzaghi sta facendo una grandissima cosa, ma sta rispondendo a quello che gli ha chiesto la società. Ma ha la rosa per arrivare fino in fondo, ha giocato senza Dumfries e Dimarco e ha vinto, ha de Vrij in panchina. In Arnautovic ha trovato la vera spalla dei due attaccanti titolari. L’Inter con questa rosa è prima e domina quando vuole. Giocando ogni tre giorni è giusto anche preservarsi un po’».

IN MISSIONE – Poi Parolo non si sbilancia sul rinnovo di Inzaghi e sull’Inter ha una forte sensazione: «Rinnovo Inzaghi? Vai a valutare l’anno. La squadra nerazzurra è l’unica squadra in Europa che difende in un certo modo. Il Real Madrid, mi dà la sensazione, che se l’attacchi puoi colpirlo. L’Inter mi sembra una squadra in missione quando li senti parlare».