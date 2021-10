Parolo: «Inzaghi? Rende meglio così. Nazionali? Il calendario lo conosci!»

Parolo parla di Lazio-Inter, sfida in programma alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata di Serie A. L’ex biancoceleste ai microfoni di DAZN dice la sua sulle emozioni della partita, soprattutto per quanto riguarda Inzaghi

EMOZIONI – Marco Parolo parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter: «Simone Inzaghi? Secondo me la sente tanto, è molto istintivo però è in questi momenti che rende meglio. Lui si merita tanti applausi, magari ci potrà essere qualche fischio ma sono fischi d’amore. Le difficoltà legate alle Nazionali? Io dico anche una cosa: il calendario lo sai prima e quindi devi essere pronto e preparato a sopperire a questo tipo di mancanze. Io penso che con il calcio di oggi recuperare è solo una questione mentale, quindi chi ha più campioni in campo lo dimostra. Lautaro Martinez? Il mister ci prova sempre fino all’ultimo perché ha sempre fatto così, il problema è che i calciatori giocherebbero sempre. Federico Dimarco? Nelle ultime partite ha creato sempre la differenza ma oggi può fare fatica in quella posizione. Ivan Perisic ha più fisicità, ma penso che Inzaghi voglia intasare tutti gli spazi perché la Lazio soffre quando succede. Nicolò Barella è cresciuto tantissimo, gli anni a Cagliari gli hanno fatto acquisire consapevolezza e personalità, l’incontro con Antonio Conte lo ha cambiato dal punto di vista mentale. Non molla un pallone e non sbaglia mai una partita, mentalmente è un leader e un trascinatore ed è giusto che sia il punto di riferimento dell’Inter».