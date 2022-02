Parolo: «Inzaghi ora gestisca i momenti. Anche alla Lazio avuti tanti»

Parolo conosce bene Inzaghi, avendolo avuto come allenatore alla Lazio fino alla scorsa stagione. Da DAZN l’ex giocatore parla di come dovrà reagire l’Inter dopo la sconfitta nel derby.

LA SITUAZIONE – Marco Parolo valuta cosa lascia il derby all’Inter a livello di classifica: «Avesse vinto c’era ancora il Napoli che poteva creare pensieri, però avrebbe allontanato il Milan definitivamente dalla corsa scudetto. Lascia una sensazione di prevedibilità: ti sentivi forte e superiore a tutto, col gol di Edin Dzeko alla fine col Venezia, invece questa non l’hanno vinta. Come deve gestirla Simone Inzaghi? Secondo me deve imparare a gestire i momenti. Anche alla Lazio ne abbiamo avuti, forse non avevamo la rosa per sopperire a certe problematiche. Ora deve imparare e portare a una nuova realtà per vincere: le potenzialità ce le ha. Doveva andare a segnare il gol diretto, l’unica pecca è che quando ti senti padrone allenti. Il Milan aveva bisogno di una botta di energia, Olivier Giroud gliel’ha data perché è un leader».